Mehr als 3600 Teilnehmer verzeichnete die 37. Ausgabe des Silvesterlauf von Werl nach Soest. Mit dabei waren auch acht Ahlener. Amanuel Desale von der LG Ahlen legte die 15 Kilometer lange Distanz bei Deutschlands größtem Silvesterlauf in beeindruckenden 55:56 Minuten zurück und belegte Platz 45. Sein Teamkollege Bernd Redemeyer folgte ihm in 1:03:35. Weitere erfolgreiche Finisher waren Paul Szczygielski (1:09:19), Wolfgang Kothe (1:13:28), Thomas Schmidt (1:15:07), Andre Kaldewei (1:27:53), Ralf Wulle (1:54:23) und Barbara Kehne (1:55:13). Bei der 30. Auflage des LSF-Silvesterlaufs in Münster landete Ralf Gosda über zehn Kilometer in 42:20 einen Altersklassensieg in der M55. Ihm folgten Susanne Ewens (50:12) und Christoph Kaldewei (1:02:46). Im hohen Norden ging unterdessen Alexander Begemann (ASC Ahlen) beim Silvesterlauf in Kiel an den Start. Den 5,5 Kilometer langen Kurs beendete er in 22:58.