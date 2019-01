Am Mittwoch stand noch der Abschlusslehrgang aus, bevor es dann nach Baden-Württemberg ging. Von Freitag bis Sonntag spielen dort alle Landesverbände ihren Sieger unter den Augen der DHB-Coaches aus. Mit dabei sind 16 Mannschaften der Jahrgänge 2003 und jünger. Westfalen trifft in Gruppe A zunächst auf Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Bis zum Finale am Sonntag in Ostfildern-Nellingen werden insgesamt 44 Begegnungen gespielt.