Late Entry am Sonntag in Ostenfelde

Kreis Warendorf -

Beflügelt von den hohen Starterfeldern und der Vorstellung der Aktiven im vergangenen Jahr eröffnet der RFV Vornholz auch in 2019 das Turniergeschehen im Kreisreiterverband Warendorf. Er lädt am Sonntag, 6. Januar, zum zweiten Late Entry im Fach Springen auf seine Reitanlage in Ostenfelde ein.