Fünf Tage später – am Sonntag, 13. Januar – bestreitet der Oberligist sein erstes Testspiel. Dann ist der SC Herford aus der Westfalenliga zu Gast. Bis zum Start in die zweite Saisonhälfte am 10. Februar gegen den FC Brünninghausen sind zudem weitere Tests angesetzt. Im Überblick:

23. Januar (19:00 Uhr):

Lüner SV (Westfalenliga) – Rot-Weiß Ahlen

27. Januar (15:00 Uhr):

RWA – SC Wiedenbrück (Regionalliga)

3. Februar (14:30 Uhr): RWA – TuS 05 Sinsen (Westfalenliga)