Einziger Titel des Samstags geht an RW Ahlen

Ahlen -

Das war richtig knapp: Erst das Siebenmeterschießen brachte am ersten Tag der Ahlener Jugend-Hallenstadtmeisterschaften die Entscheidung. Vorher hatten sich im Finale der E-Jugend die Ahlener SG und RW Ahlen ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Am Ende jubelte der Favorit: Das RWA-Team sicherte sich den einzigen Titel, den es am Samstag zu vergeben gab.