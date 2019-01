Ahlener SK und Westfalia Vorhelm sind die Gruppenköpfe

„Es sind die heimlichen Stadtmeisterschaften, da auch die zweiten Mannschaften der Vereine teilnehmen“, sagte der erneut als Losfee auserkorene Bürgermeister Dr. Alexander Berger. „Wir haben gehofft, dass er dieses Jahr ein glücklicheres Händchen hat“, so Aramäer-Vorsitzender Ilyas Celik grinsend, ehe Berger seines Amtes waltete. 2018 hatte der Bürgermeister viele Vereinsduelle in der Vorrunden gezogen. Dieses Mal lief es besser. In beiden Turnieren sind die Gruppenköpfe gesetzt. Bei den Senioren sind das ASK Ahlen als Titelverteidiger und Westfalia Vorhelm als bestes Team der Kreisliga. Bei den Alten Herren sind es ASK (Titelverteidiger) und Stadtmeister FSG.

„Leider haben wir Absagen der Ahlener SG und der SpVgg Dolberg erhalten, darauf mussten wir reagieren und haben mit der BSG Eternit und einer Stadtauswahl Ersatz gefunden“ erläuterte Celik. Die Stadtauswahl wird betreut von Wasilios Tarambuskas, der allerdings noch einige Spieler zusammentrommeln muss. Damit das Turnier weiterhin ein Selbstläufer bleibt, werden die gesamten Einnahmen der letzten Aram-Masters als Preisgeld ausgeschüttet.

Die Auslosung

Gruppe A: ASK Ahlen, Aramäer, FSG 2, Stadtauswahl und BSG Eternit

Gruppe B: Westfalia Vorhelm, SKS Ahlen, Aramäer 2, FSG und Vorwärts Ahlen 2

AH Gruppe A: Ahlener SK, FSG Ahlen 2, Aramäer Ahlen und Westfalia Vorhelm

AH Gruppe B: FSG Ahlen, Turo d´lzlo Gronau, Westfalen Liesborn und Vorwärts.