„Coup mit Strahlwirkung“: HLZ Ahlen verpflichtet Walter Haase

Das HLZ Ahlen spricht von einem „Coup mit Strahlwirkung“, der ihr gelungen ist: Denn mit Walter Haase wird künftig ein ausgewiesener Experte im Nachwuchs-Handball gemeinsam mit Thomas Filthaut die Geschicke der männlichen A-Jugend im Handball-Leistungs-Zentrum leiten. Er besitzt die A-Lizenz und verfügt über jahrelange Erfahrungen als Coach und Funktionär in den höchsten deutschen Handballkreisen. Mit seiner Verpflichtung, so das HLZ in einer Pressemitteilung, sollen „die Weichen für die zukünftige Spitzenförderung in der Region“ gestellt werden.

„ Mit Walter Haase konnten wir einen weiteren Trainer-Experten für unsere Arbeit gewinnen, der uns nicht nur sportlich mit seiner Erfahrung und seinem Wissen weiterbringen wird. Mit Walter Haase konnten wir einen weiteren Trainer-Experten für unsere Arbeit gewinnen, der uns nicht nur sportlich mit seiner Erfahrung und seinem Wissen weiterbringen wird. “ HLZ-Jugendleiter Michael Pokorny

„Mit Walter Haase konnten wir einen weiteren Trainer-Experten für unsere Arbeit gewinnen, der uns nicht nur sportlich mit seiner Erfahrung und seinem Wissen weiterbringen wird“ zeigte sich HLZ-Jugendleiter Michael Pokorny bei der Vorstellung des neuen A-Jugend Trainer-Gespanns hoch erfreut. Neben Stationen als Trainer von der 1. bis in die 3. Liga war Haase fünf Jahre als Co-Trainer der Jugend-Nationalmannschaft an der Seite von Bundestrainer Martin Heuberger tätig und hat zuletzt beim TSV Bayer Dormagen im A- und B-Jugendbereich gearbeitet. Sechs Jahre lang leitete er darüber hinaus die A-Lizenz Ausbildung des Deutschen Handballbundes.

Leistungssportkoordinator des Westdeutschen Handballverbands

Beruflich ist Walter Haase seit über zehn Jahren Leistungssportkoordinator des Westdeutschen Handballverbands und hier unter anderem mit der Entwicklung der Nachwuchs-Leistungszentren in NRW beauftragt. Zudem ist er als Auditor der Handball-Bundesliga deutschlandweit für mit der Prüfung der Voraussetzung bei den Bundesligisten zur Verleihung des Jugend-Zertifikats der HBL befasst. Schon länger geplant hatte er, im in Kürze beginnenden Ruhestand wieder aktiv als Trainer in der Halle zu arbeiten. „Auf Grund meiner engen Beziehung zum Münsterland und nach Ahlen kam ein Engagement für mich hier schon länger in Frage“ so Haase.

Ausbau der altersklassenübergreifenden Talentförderung

Gemeinsam mit Thomas Filthaut wird er ab April das Ruder im HLZ übernehmen und insbesondere auch die altersklassenübergreifende Talentförderung weiter ausbauen. Ein Schwerpunkt wird in der Zusammenarbeit mit B-Jugend-Trainer Frederik Neuhaus und C-Jugend-Trainerin Martina Michalczik und der individuellen Talent-Entwicklung liegen. Filthaut wird zusätzlich als Schnittstellenkoordinator den Anschluss an die Senioren-Teams organisieren, um Jugendspieler langfristig an die 3. Liga und die zweite Mannschaft heranzuführen. Der Trainerstab des HLZ weißt hierfür mit nun zwei A-Lizenz und drei B-Lizenz-Trainern von der C- bis in die A-Jugend beste Bedingungen auf.

„Wir freuen uns, den Talenten eine so starke Ausbildung über alle Altersklassen hinweg bieten und ihre Perspektiven im Leistungshandball gemeinsam entwickeln zu können“, so HLZ-Jugendleiter Ludger Trost. Eines stehe schon fest: „Bei dem Hintergrund werden die Jugend-Spieler mit Sicherheit ins Schwitzen kommen.!