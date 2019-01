Damen der Ahlener SG haben in der Pause keinen Rost angesetzt

Ahlen/Havixbeck -

Wer rastet, der rostet? Diese Redensart straften die Handballerinnen der Ahlener SG beim 41. Dreikönigsturnier in Havixbeck Lügen. Eindrucksvoll zeigten sie, dass sie in der Weihnachtspause an Fitness und Spielwitz nichts eingebüßt haben.