Ahlen -

Was lange währt, wird bekanntlich gut: Eigentlich tragen die Tischtennis-Spieler von Vorwärts Ahlen ihre Vereinsmeisterschaft immer schon im Dezember aus. Wegen Terminschwierigkeiten wurde es dieses Mal erst im Januar was. Was lange währt... galt aber auch für den Sieger. Philip Maack sicherte sich in der Herrenkonkurrenz nämlich erstmals den Titel.