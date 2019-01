Nach den Abgängen von Nick Steffen (Auslandssemester) und Kevin Wiegers (beruflich bedingt nach Hamburg) war die Mannschaft von Sascha Bertow auf dieser Position schmal besetzt. Deshalb wurde nun der Ex-Ahlener reaktiviert.

Nico Wunderlich, der Mann mit dem knalligen Stirnband und der Trikotnummer 26, steht ab sofort wieder zur Verfügung. Bereits am Dienstagabend wird er am Trainingsauftakt nach der Winterpause teilnehmen. Wunderlich spielte zuvor bis Mai 2017 für die ASG und hatte dann seine Karriere eigentlich beendet. Sein größter Erfolg war der Drittliga-Aufstieg mit den Ahlenern in der Saison 2015/2016.