Laabs wird mit Wild Willy Granly bei den Jungen Reitern (U21) am Freitagabend ab 19.30 Uhr in er Messehalle Nord zunächst in der Einlaufprüfung sowie am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr an gleicher Stelle in einer Wertungsprüfung an den Start gehen, wobei es sich jeweils um Dressurprüfungen der Klasse S* handelt.

Dabei trifft die Ahlenerin auf starke Konkurrenz, darunter Helen Erbe mit Fürst Kaspar, der schon Grand Prix-Erfolge unter der U25-Reiterin Sarah Runge auf dem Konto hat. Doch auch Luna Laabs dürfte ein Wörtchen im Kampf um eine vordere Platzierung mitreden, belegte sie doch Ende 2018 Platz 15 der FEI-Weltrangliste der Junioren.