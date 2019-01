Mit Lorent Rama kommt ein flexibler Mittelfeldspieler von Rot-Weiß Essen an die Werse. Der Ruhrgebietsclub spielt mit den B-Junioren sogar in der Bundesliga West. Dort kam Rama jedoch nur zu einem Kurzeinsatz. Torwart Panagiotis Loukas kommt dagegen vom SC Verl, der in der B-Junioren-Westfalenliga spielt. „Beide sind potenzielle Verstärkungen“, sagt ihr neuer Trainer Christopher Nilius. Der führt mit seiner B1 derzeit die Landesliga an. Die Ahlener haben vier Punkte Vorsprung vor dem SC Münster 08 und sechs vor Preußen Münster. Das Ziel ist der Aufstieg.