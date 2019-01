Klare Sache für die SVE-Damen. Der 32:18 (13:9)-Erfolg über die Verfolgerinnen des Lüner SV 2 war früh eingetütet und nie wirklich in Gefahr. Nur in der ersten Hälfte konnten die Gäste noch einigermaßen mithalten. Doch mit dem 22:13 in der 42. Minute war die Sache für das Team von Sebastian Kastner und Christoph Bußmann geritzt. Der Tabellenfünfte lieferte keine große Gegenwehr mehr. Mit dem Erfolg schob sich die Eintracht auf Platz zwei der Bezirksliga vor. – SVE: Borgerding, Meininghaus – Dettmer, Sahm (1), Mächling, Krupski (6/3), Falk (7), Czajor, Pomplun (1), Westerfellhaus (5), Schröer (1), Thier (4), Kreitinger (5/2), Kocker (2).