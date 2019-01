„Ich fühle mich hier im Verein einfach wohl und will mit der Mannschaft noch viel erreichen. Darum konnte ich mich mit den Verantwortlichen auch sehr schnell auf eine Vertragsverlängerung einigen“, so der 20-Jährige. Fußballabteilungsleiter Angelo Daut freut sich über den neuen Kontrakt. „Wir sehen in Timon noch großes Entwicklungspotenzial. Es ist für alle ein tolles Zeichen, dass er so früh für eine längere Zusammenarbeit zugesagt hat“, so Daut.