Für Harbaum lag die Verlängerung auf der Hand: „In Ahlen habe ich die einmalige Chance in der Dritten Liga zu spielen und muss dafür nur fünf Minuten bis zur Halle fahren“, so der 26-Jährige in einer Pressemitteilung des Vereins. Perspektivisch möchte sich Harbaum weiter entwickeln und dadurch beim Trainerstab für mehr Einsatzzeiten empfehlen. Der Mittzwanziger schaffte in der vergangenen Saison mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga, half aber auch schon da immer wieder in der Ersten aus. Zur aktuellen Saison war er dort Stamm.