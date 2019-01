Dass es so kommen würde, war schon in den vergangenen Tagen zu vermuten. Nun ist die Bestätigung da: Defensivspieler Görkem Özgür hat die Verantwortlichen von Rot-Weiß Ahlen darüber informiert, dass er sich in der Rückrunde sportlich neu orientieren will und daher seinen Vertrag auflösen möchte.

Um dem 20-Jährigen keine Steine in den Weg zu legen, wurde ihm die Freigabe für einen Vereinswechsel erteilt, schreibt der Oberligist in einer Pressemitteilung. Görkem Özgür war zu Saisonbeginn von der eigenen U 19 in die Oberligamannschaft befördert worden.

Am Mittwochabend machte sein neuer Verein dann ebenfalls den Wechsel bekannt: Kreisligist ASK Ahlen freut sich über den prominenten Neuzugang. „Wir können nun mitteilen, dass uns ein Transferhammer geglückt ist“, schrieb ASK auf seiner Facebook-Seite. Keine Übertreibung angesichts des großen Klassenunterschieds beider Vereine.