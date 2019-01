ASK Ahlen mit neuem Trainer erfolgreich

Ahlen -

Es war sehr ungewöhnlich: Kurz vor dem Start in die neue Spielzeit – und nach dem Aufstieg – trennte sich ASK Ahlen von seinem damaligen Trainer. Fortan stand nicht mehr Kemal Gemec, sondern Serkan Aldemir an der Seitenlinie. Und der legte mit seiner damals neuen Mannschaft gleich einen Saisonstart nach Maß hin.