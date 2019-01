„Da haben einfach alle im Verein Bock drauf“, ist sich Kevin Lohmann sicher. Doch auf was hat die Vorwärts Ahlen so richtig „Bock“? Natürlich auf das Stickeralbum, das im Jubiläumsjahr der Ahlener DJK mit über 350 Bildern alle Jugendlichen des Vereins aus den diversen Abteilungen abbilden soll. Für Ende März plant Vorwärts den Verkaufsstart des Albums, doch die Vorbereitungen hierfür laufen schon jetzt mit Hochdruck.

So gab es am Samstag einen Fototermin, bei dem sich Fußballer, Tischtennis-Spieler, Cheerleader und Co. für das Album ablichten ließen. „Die Nummer wird ziehen“, war sich DJK-Vorsitzender Martin Metzner angesichts der großen Resonanz sicher. Hinter dem Album stehe ein enormer Aufwand, so Metzner, der ein Extralob für Organisator Kevin Lohmann aussprach.

Finanziert hat Vorwärts das Projekt übrigens komplett ohne Werbeanzeigen im Stickeralbum. Das Sammelfieber bei den Vereinsmitgliedern soll stattdessen dafür sorgen, dass das Erinnerungsstück trotzdem zu einem Erfolg wird. Das könnte durchaus klappen. Denn: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon nach dem Verkaufsstart gefragt wurde“, verdeutlicht Lohmann, dass die Vorfreude groß ist.

Seinen Höhepunkt soll das Sammelfieber dann bei einer Tauschbörse im Rahmen der Vorwärts-Sportwoche erreichen.