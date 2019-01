Drei neue Bahnrekorde im Ahlener Parkbad

Rene Pascal Knott – Jahrgang 2000 – dominierte die 400 Meter Freistil und schlug nach 4:05,4 Minuten an. Auch über die längste Strecke, die 1500 Meter Freistil, war gegen seine Zeit von 16:27,4 Minuten kein Kraut gewachsen. Die dazwischen liegenden 800 Meter Freistil gewann dagegen Vasileios Tekidis in 8:47,2 Minuten. Schneller war in allen drei Fällen noch niemand in Ahlen geschwommen.

„Gerade die Paderborner sind einfach in einer eigenen Liga“, zollte Andreas Mathis den Topzeiten der Konkurrenz höchsten Respekt. Das galt auch für die Herforder, die „wie immer sehr stark waren“. Der Sprecher der den Wettkampf ausrichtenden Schwimmabteilung der Ahlener SG durfte sich aber eben nicht nur über die gezeigten Spitzenleistungen der Wasserratten aus Ostwestfalen freuen. Auch für das Event insgesamt und das Abschneiden der Ahlener Starter zog er ein rundum zufriedenes Fazit.

63 Bestzeiten für ASG-Schwimmer

„Unsere Jungs und Mädchen sind echt klasse geschwommen. Wir brauchen uns hinter den Spitzenvereinen nicht zu verstecken“, fand Mathis und hatte beeindruckende Zahlen parat, um diese Einschätzung zu untermauern. Die 37 heimischen Schwimmer absolvierten insgesamt 69 Starts und erzielten dabei 63 persönliche oder Saisonbestzeiten. „Besser geht’s ja eigentlich gar nicht“, befand Mathis. „Man sieht deutlich, dass sich die sechste wöchentliche Trainingszeit für unsere Leistungsschwimmer bemerkbar macht.“

Insgesamt 15 Treppchenplätze holte die ASG im eigenen Wohnzimmer. Bei der 21. Auflage des Langstreckenmeetings waren 17 Vereine mit 249 Sportlern vertreten, die für die neue Rekordzahl von 464 Starts sorgten. Der Verein mit der weitesten Anreise war dabei die SG Neukölln aus Berlin.

Das sind alles Zahlen, die zeigen, dass sich der Wettkampf in Ahlen in der Region und weit darüber hinaus großer Beliebtheit erfreut. Auch organisatorisch habe bei der zweitägigen Veranstaltung „alles bestens geklappt. Wir erhalten immer viel positives Feedback“, stellte Mathis am Montag zufrieden fest. So gesehen kann der nächste Wettkampf im Parkbad für die Ahlener SG gerne kommen. Das werden die Deutschen Mannschafts-Meisterschaften (DMS) am 17. Februar sein.

Den Termin hat sich die Abteilung bereits rot im Kalender angestrichen. Nicht nur, weil sie den Wettkampf ausrichtet, sondern weil sich der Gastgeber dann auch sportlich mit seinem Team in Höchstform zeigen will. Die Generalprobe an diesem Wochenende hat ja schon mal sehr gut geklappt.