Ahlen -

Große Bühne für die Teilnehmer der 9. Volksbank-Cup-Laufserie: In der Festhalle in Everswinkel kamen sie am Freitagabend zusammen, um das Erreichte zu feiern. Mit dabei natürlich auch der Ahlener Jonas Barwinski, der die Gesamtwertung der Herren mit vier Siegen in vier Läufen gewonnen hatte.