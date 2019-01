Schlechter hätte der Termin nicht liegen können. Für Sonntag, 17 Uhr, ist eigentlich das Duell zwischen den Dolberger Bezirksliga-Handballerinnen und den Gästen aus Westfalia Kamen vorgesehen. Eine halbe Stunde später beginnt das Finale der Handball-WM.

Klar, dass dann niemand spielen will. Da ist sich Kastner schon mit seinem Kollegen aus Kamen einig. Nur die offizielle Bestätigung steht noch aus. „Zu 99,99 Prozent wird die Partie am Sonntag nicht stattfinden. Wir haben nur noch keinen neuen Termin“, so Kastner.

Vermutlich wird das Nachholspiel erst im April ausgetragen werden können. Äußerst unglücklich findet Kastner die vorgegebene Planung des Verbands. Vergangenen Sonntag, als zumindest kein deutsches Spiel dagegen sprach, durften die Bezirksliga-Handballerinnen nämlich nicht.