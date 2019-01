In manchen Spielen als Trainer der Zweitvertretung der Ahlener SG sei er nach der Schlusssirene nasser geschwitzt als zu seiner aktiven Zeit als Kreisläufer auf der Platte, sagt Thorsten Szymanski .

Das rührt nicht daher, dass „Schimmi“ früher eine faule Socke gewesen wäre. Die Partien seiner Mannschaft sind schlicht und ergreifend derart aufwühlend und eng, dass Szymanski regelmäßig der Schweiß ausbricht. Für einen weiteren Anflug von Transpiration beim ASG-Coach sorgte jüngst auch eine schlechte Kunde. Das verbleibende Programm bis zum Saisonende muss seine Truppe ohne ihre Lebensversicherung, ohne ihren Haupttorschützen Lukas Fischer absolvieren.

Spielerische Lösungen gefragt

Dieser zog sich beim 26:26-Remis gegen den ASV Senden ohne Fremdeinwirkung einen Meniskus-, Innenband- und Kreuzbandriss zu. Schachmatt auf ganzer Linie. „Das ist eine totale Schwächung, ein herber Rückschlag für uns“, gibt Thorsten Szymanski unumwunden zu. Der Ausfall einer ihrer stabilsten Säulen durchkreuzt die Pläne der Ahlener, die in der zweiten Saisonhälfte Abstand zur Gefahrenzone gewinnen wollten, massiv.

Doch Szymanski nimmt die Gegebenheiten an. „Mal eben einen Spieler zu verpflichten, ist nicht möglich. Jetzt müssen andere in die Bresche springen. Es ist auch eine Chance, einen Schritt weiterzukommen und schneller als erwartet in die Fußstapfen von Lukas zu treten“, sagt Szymanski.

In erster Linie ist nun Jan Rotert gefragt. Auch Ruven Osthaus oder Marvin Michalczik könnten auf Halblinks rücken, die Mittelposition könnte dann derweil David Gatzemeier bekleiden. Zudem hat die ASG Tristan Settele aus der dritten Mannschaft befördert, um eine weitere Option zu haben. Am Samstag (16 Uhr) empfängt die Reserve die punktgleiche Zweite des TuS Nettelstedt in der Friedrich-Ebert-Halle. Dabei wird sie den Umständen entsprechend ihre Spielweise verändern. „Wir werden probieren, weniger aus dem Rückraum zu werfen und es eher spielerisch zu lösen“, kündigt Thorsten Szymanski an.