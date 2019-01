So wird man Linienrichter: Trainingslager vor dem Fernseher

Carsten Vienken ist einer von Millionen Menschen auf diesem Planeten, die eine Sehschwäche haben. Zugleich aber hat der Ahlener ein besonders gutes Auge. Das schließt sich aus? Keineswegs.

Denn der 42-Jährige ist zwar Brillenträger, hat aber den vollen Durchblick, wenn es um sein Hobby – das Tennis – geht. Seit vergangenem Jahr ist Vienken dort Linienrichter.

Ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit

„Früher als Kind habe ich mitunter sechs, sieben Stunden am Tag auf dem Platz gestanden und Tennis gespielt“, erinnert sich Vienken. Doch mit der Zeit ließ sein Interesse an der gelben Filzkugel nach. Ganz erloschen war es nie. Nur rückte nun der schwarze Puck in den Fokus. 20 Jahre lang war Carsten Vienken fortan Schiedsrichter beim Eishockey. Bis ihm als inzwischen verheiratetem Familienvater irgendwann das Verletzungsrisiko doch zu groß erschien.

Nach einer zweijährigen Pause erinnerte er sich an die Leidenschaft seiner Kindheit und widmete sich wieder dem Tennis. „Ich war auch immer schon sehr gerechtigkeitsvernarrt“, sagt Vienken über sich selbst. Was er schon als Schiedsrichter beim Eishockey auslebte, wollte er nun auch beim weißen Sport tun.

Bei den Gerry-Weber-Open gab Carsten Vienken sein Debüt als Linienrichter. Foto: Reinhard Baldauf

„Ich möchte, dass ein Spiel so gerecht wie möglich geleitet wird“, unterstreicht Vienken. Seit einem guten halben Jahr trägt er selbst dazu bei. Es dauerte nicht allzu lang, bis der Ahlener seinen Plänen ansehnliche Konturen verlieh.

Erfahrung mit allen Bodenbelägen

Über Kontakte konnte er an einem Lehrgang für Neulinge teilnehmen. Nach einer theoretischen Unterweisung, bei der vermittelt wurde, welche Regeln zu beachten sind, musste der 42-Jährige gleich bei einem Junioren-Match sein Wissen anwenden. Vienken überzeugte – und gab daraufhin im Juni sein Debüt als Linienrichter bei den Gerry Weber Open. Auch da lief es gut für ihn.

„Ich bin für dieses Jahr wieder eingeladen worden. Also kann ich es nicht so schlecht gemacht haben“, hält der selbstständige Hausverwalter fest. Seine freiberufliche Tätigkeit ermöglicht es ihm, sich die Räume zu schaffen, um seiner Passion nachzugehen. Nach einem geglückten Einstand in Halle auf Rasen stellte er sein Können auch im Rahmen der ATP-Challenger-Tour in Meerbusch auf Sand und in Eckental auf Teppich unter Beweis sowie erst kürzlich bei den Koblenz Open auf dem Hardcourt.

„Bei meinen ersten vier Turnieren habe ich gleich alle Bodenbeläge durch. Eine wichtige Erfahrung, weil jeder Platz und jeder Untergrund seine eigenen Regeln hat. Es gibt viele äußere Einflüsse wie Sonne und Wind, so dass der Ball jeweils ganz anders springt und unterschiedlich schnell ist“, so Vienken.

Anschauungsunterricht in der Flimmerkiste

Um Körpersprache und Auge zu schulen, stellte er sich zu Übungszwecken daheim vor den Fernseher und begleitete Tennisspiele als Linienrichter – Kommandos und entsprechende Gestik inklusive. „Unser Schlafzimmer war mein Trainingslager. Unsere Tochter hat sich dann immer schlapp gelacht, wenn ich vor dem Fernseher rumgeturnt bin“, verrät Vienken. Mehr als 20 Stunden lang arbeitete der Ahlener vor der Flimmerkiste an seinem Auftreten. Mit Erfolg.

Trotz teils rapider Aufschlaggeschwindigkeiten oder temporeicher Ballwechsel trifft Carsten Vienken in der Regel die richtige Entscheidung darüber, ob der Ball noch im Feld, auf der Linie oder bereits im Aus gelandet ist. „In 32 Stunden habe ich nur vier Überstimmungen durch den Schiedsrichter erhalten. Trotzdem möchte ich mich immer weiterentwickeln und kontinuierlich meine Fehlerquote verringern“, betont er.

Sportbrille schärft den Blick

Der 42-Jährige ist noch ein Frischling bei den Linienrichtern – und er hat entsprechende Ziele. „Mal bei einem Grand-Slam-Turnier dabei zu sein, wäre ein Traum – und wenn es nur die Qualifikation wäre. Ich arbeite weiter an mir. Mal sehen, wohin das führt.“

Könnte er sich aussuchen, wäre er gerne einmal Linienrichter bei einem Duell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. „Das sind beides Ausnahmespieler, wahre Tennisästheten“, schwärmt Vienken. Einmal dort am Rand stehen. Auch auf die Gefahr hin, beim enormen Spieltempo der beiden Großmeister mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Um das Risiko zu minimieren, hat Carsten Vienken bereits gehandelt. „Ich habe mir extra eine Sportbrille angeschafft. Damit fühle ich mich noch sicherer und ich habe einen noch schärferen Blick.“ Davon werden sich die Aktiven ab sofort bei den nächsten Turnieren überzeugen können.