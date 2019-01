In der ersten Hälfte lief es rund, in der zweiten dafür umso holpriger. Die ASG-Dritte vergab gegen den HC Heeren-Werve einen möglichen Punktgewinn. „Nach der Pause haben die Jungs wohl gedacht, dass es so weiterlaufen würde. Aber sie waren überhaupt nicht richtig bei der Sache“, berichtete Trainer Dustin Osthues.

Handball-Herren-Bezirksliga: Ahlener SG III – HC Heeren-Werve 23:33

Handball-Herren-Bezirksliga: Ahlener SG III – HC Heeren-Werve 23:33

Dabei hatte sein Team gut begonnen. In den ersten 30 Minuten funktionierte die erste und zweite Welle, spielte sich die ASG trotz zwischenzeitlichen 3:7-Rückstands (11.) bis zur Pause eine 15:14-Führung heraus. Danach aber verlor sie den Faden. In den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte sie kein Tor. Die Gäste bedankten sich mit einem Fünf-Tore-Lauf zum 15:19 (40.). Davon sollten sich die Hausherren nicht mehr erholen. Immerhin haben sie mit Stephan Bergmann und Nesincan Celik zwei Neuzugänge.

ASG 3: M. Thiel – Tinter (3), Podorf (1), A. Thiel (1), Westhues (3), Ju. Britt (3/1), Ja. Britt, Kleinickel (3), Osthues (2), Bergmann (5), Beil (2)