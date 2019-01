In dieser Suppe war kein Haar zu finden – nur viele richtig gute Zutaten. Eintracht Dolbergs 31:27 (15:14)-Erfolg beim VfL Brambauer war aus Sicht von Trainer Andreas Schwartz nicht nur hochverdient, sondern vor allem das Resultat vieler richtiger Entscheidungen.

Die womöglich Wichtigste bestand darin, den VfL seiner Waffen zu berauben. Also praktizierten die Dolberger über weite Strecken Manndeckung gegen die beiden Rückraum-Halben. Janik Heickmann und Adrian Heißt widmeten sich abwechselnd Kim Freitag, während Christoph Bußmann Brambauers Sebastian Pohl an die Kette legte. „Das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Schwartz.

Darüber hinaus trat seine Mannschaft geschlossen auf, vermittelte eine dominante Körpersprache und konnte selbst auf ein gelungenes Kreisläuferspiel bauen. So lagen die Gäste schon zur Halbzeit mit 15:14 knapp vorn. Peu à peu bauten sie die Führung aus und hatte in Lucas Mächling in der Schlussphase einen starken Keeper zwischen den Pfosten. „Die Mannschaft wird immer abgeklärter und ist in den entscheidenden Phasen sehr ruhig geblieben“, konstatierte Schwartz zufrieden. Ein Erfolgsrezept also mit vielen schmackhaften Zutaten und ganz gewiss eines, das der Eintracht-Trainer zur Nachahmung empfiehlt.