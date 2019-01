Worst-Case-Szenario: Saison-Aus für Kim Voss-Fels

Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten, die erste Diagnose hat sich bestätigt. „Mein Schultereckgelenk ist im Eimer. Sämtliche Bänder sind gerissen“, sagt Kim Voss-Fels.

Am Montagmorgen brachte ein MRT Aufschluss über die Schwere der Verletzung, die sich der Halbrechte beim 33:22-Heimsieg gegen den MTV Großenheidorn zugezogen hatte. „Dabei war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich fit aus dem Spiel gehen würde“, sagt Voss-Fels. Doch wie schon im Hinspiel wurde der 21-Jährige von Maksym Byegal unsanft vom Gegenteil überzeugt.

ASG behält sich Schritte vor

Hatte der Ukrainer beim ersten Vergleich nach drei Minuten zugeschlagen, war der Arbeitstag für den Ahlener diesmal nach 19 Minuten beendet. „Er hat mich von der Seite gestoßen und mir voll ins Gesicht gehauen. Was den Spieler geritten hat, kann ich mir nicht erklären. Das war 100 Prozent Rücksichtslosigkeit. Ich bin mir sicher, dass das kein Zufall war“, sagt Kim Voss-Fels .

Weshalb Byegal für seine Aktion nur eine Zwei-Minuten-Strafe und keinen Platzverweis gesehen habe, sei ihm schleierhaft. Das gilt auch für seinen Trainer Sascha Bertow. „Bei dieser Aktion fehlt jeglicher Bezug zu unserem Sport. Dafür hätte man die Rote Karte geben können“, sagt Bertow. Er prüfe gegenwärtig, ob es Möglichkeit gibt, den Ukrainer nachträglich zu sanktionieren.

Zu allem Übel habe Byegal – wie schon im Hinspiel – nach dem Foul keinerlei Anstalten gemacht, sich zu entschuldigen. „Das Einzige, worum er sich kümmert, ist zu lamentieren. Wenn ich einen Gegenspieler erwische, erkundige ich mich, wie es ihm geht“, sagt Voss-Fels.

„Ein bisschen schummerig ist mir schon“

Nach seiner monatelangen Zwangspause mit anschließender Reha habe er sich gerade wieder im Vollbesitz seiner Fähigkeiten gewähnt. „Ich war auf einem guten Level, was die Physis angeht. Ich wollte ein Leistungsträger sein, meinen Teil dazu beitragen, mit der ASG frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen. Und jetzt das. Ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit zu zeigen, was ich kann“, bedauert der Rückraum-Rechte.

Was diese von der ersten Verletzung unterschiedet – sie kann nicht konservativ behandelt werden, was die Ausfallzeit verlängert. „Das Ganze ist noch mal eine Stufe schlimmer als beim letzten Mal. Ein bisschen schummerig ist mir da schon“, gesteht der Blondschopf.

Vier Monate Zwangspause

Bereits am Mittwoch wird er von Dr. Bülow in der Barbara-Klinik in Heessen operiert. Während des Eingriffs wird eine Platte in die rechte Schulter eingesetzt, die nach sechs Wochen wieder entfernt wird. Danach beginnt die Reha.

„Bis ich wieder einsatzfähig bin, wird es drei bis vier Monate dauern“, weiß Kim Voss-Fels. Für die Ahlener SG wird er in der Saison nicht mehr auf der Platte stehen. Emotional versuche er Abstand zu gewinne, die Angelegenheit nicht zu sehr an sich ranzulassen. „Ich versuche meinen Blick nach vorne zu richten, wobei mir das nicht gerade leicht fällt. Ich bin total sauer“, beschreibt der Ahlener seine Gemütslage.

Was ihn tröstet: Medizinisch und auch physiotherapeutisch sei er in sehr guten Händen. Und wenigstens zum Vorbereitungsstart seines neuen Vereins, Zweitligist Eintracht Hagen, dürfte er wieder voll einsatzfähig sein. Ein Lichtblick. Ein Ziel, auf das es sich hinzuarbeiten lohnt.