Eine hitzige Diskussion entbrannte jüngst auf dem Halbzeitstaffeltag des Fußballkreises Beckum in Vorhelm. Martin Hanskötter hatte beantragt, den Starttermin der neuen Saison auf das Wochenende nach den Sommerferien zu verlegen.

Spielleiter Bernd Kruse konterte, dass es im vergangenen Jahr eine Umfrage bei den Vereinen gegeben habe und diese nur spärlich beantwortet worden sei. Der Kreisvorstand wolle daher auch in diesem Jahr den Start am 11. August durchführen. „Wir können wie in anderen Kreisen auch die ersten beiden Spieltage nach hinten verlegen. Entweder kann man an einem Wochenende freitags und sonntags spielen, oder einen Mittwoch wählen, dazu könnte am 3. Oktober gespielt werden“, schlug Hanskötter vor.

Es bleibt so, wie es ist

Das fand viel Zustimmung bei den Clubvertretern, da viele Vereine keine gute Vorbereitung in den Ferien durchführen könnten. Der Kreisvorstand blieb allerdings hart. „Die Probleme haben alle. Es bleibt so, wie es ist“, urteilte Kruse, ohne eine Abstimmung zuzulassen.

Dabei war die Veranstaltung vorher harmonisch verlaufen. Staffelleiter Erhard Richter berichtete, dass die Halbserie bis auf die Massenschlägerei beim Spiel Beckumer Spielvereinigung 2 gegen Baris Spor Oelde ruhig verlaufen sei. „Da aber hier noch kein Urteil gesprochen ist, möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Es ist ein schwebendes Verfahren“, so Richter. Dazu empfahl er den Vereinen akribischer zu arbeiten. „Es werden viele Ordnungsgelder für falsch ausgefüllte Spielberichte einkassiert. Das ist für die Vereine unnützes Geld, das verschenkt wird“, befand Erhard Richter.