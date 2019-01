Vorwärts Ahlen sendet das ersehnte Lebenszeichen gegen PSV Recklinghausen

Da ist das lang ersehnte Lebenszeichen der DJK Vorwärts. Gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter PSV Recklinghausen 2 schafften die Ahlener in eigener Halle ein 8:8-Unentschieden und stellten damit unter Beweis, dass sie im Abstiegskampf noch nicht geschlagen sind.

Die Grundlage für den Punktgewinn gegen den Primus waren die Doppel. Alle drei DJK-Kombinationen siegten zu Beginn der Partie im fünften Durchgang. Jürgen Steinle setzte im ersten Einzel des Tages mit einem glatten Erfolg sogar einen drauf und brachte Vorwärts so mit 4:0 in Führung. Philip Maack war nah dran, sogar auf 5:0 zu stellen, unterlag allerdings unglücklich im Entscheidungssatz, sodass nun auch Recklinghausen auf der Punktetafel auftauchte.

Munteres Hin und Her

Der scheinbar sichere DJK-Vorsprung schmolz in der Folge rasant, da Daniel Huesmann, Marian Schwarz, Steffen Schulze Middendorf und Tobias Mentrup allesamt deutlich verloren, weshalb nach der ersten Hälfte tatsächlich die Gäste mit 5:4 in Front lagen.

Von diesem Nackenschlag erholte sich Vorwärts aber erstaunlich gut. Steinle entzauberte Recklinghausens Nummer eins zu Beginn des zweiten Abschnitts klar in drei Sätzen, Maack kämpfte sich diesmal zu einem 3:2-Erfolg – Ahlen war jetzt wieder vorne.

Und auch Huesmann und Schwarz lieferten nun ab, gewannen jeweils im vierten Durchgang, was die DJK auf 8:5 davonziehen ließ. Zum Gesamtsieg fehlte jetzt zwar nur noch ein Punkt, doch Schulze Middendorf und Mentrup konnten diesen am unteren Paarkreuz nicht verbuchen.

Abschlussdoppel bringt Entscheidung

So musste das Abschlussdoppel zur Entscheidung über Sieg oder Remis her. Steinle/Schulze Middendorf fanden gegen Recklingshausen Spitzenkombination allerdings nie in ihr Spiel, weshalb sich die Ahlener nur mit einem Punkt zufrieden geben mussten. Ein Erfolg für die Moral war dieses unerwartete Unentschieden aber dennoch.

Die dritte Mannschaft der DJK Vorwärts ist in der 2. Kreisklasse beim TTC Bergkamen-Rünthe 4 unterdessen leer ausgegangen. Das Ahlener Quartett unterlag dort klar mit 2:8. Dabei war der ersten Hälfte noch alles drin gewesen für die Gäste. Erfolge von Karsten Kauder und Frank Schnitzer hatten die DJK mit 2:4 im Rennen gehalten. In Abschnitt zwei war dann allerdings nichts mehr zu holen. Zumindest einen Punkt auf der Habenseite sicherte sich die DJK-Vierte beim TTC SG Selm 4. Frank Schnitzer, Dominik Zingsheim, Tobias Roßbach und Elmar Wiemers unterlagen zwar mit 3:7, schrammten dabei jedoch knapp an einem Remis vorbei.