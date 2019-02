Schön anzuschauen: ASG-Heimspiele stoßen auf viel Zuschauerresonanz

Am Samstag steht für die Ahlener SG um 19.15 Uhr beim starken Aufsteiger TuS Spenge das vierte Rückrundenmatch auf dem Programm. Als Tabellenneunter ist für den heimischen Drittligisten zwar nicht völlige Entspannung angesagt, aber der Abstand zum Drittletzten SG VTB Altjührden ist mit acht Zählern schon recht komfortabel. Es gab in der Historie schon wesentlich prekärere Situationen, die die ASG überstehen musste.

Dabei begann die Saison für die Bertow-Truppe sehr vielversprechend. Ein starker Auftritt beim Longericher SC (26:28) brachte zwar keine Punkte, aber zumindest Selbstvertrauen für die folgenden Partien. Die ASG legte eine Siegesserie von fünf Erfolgen am Stück hin und sprang in der Tabelle bis auf Platz vier.

Trister Monat November

Anfang Oktober gab es dann zunächst einen leichten Dämpfer vor heimischer Kulisse, als die Bergischen Panther aus der Friedrich-Ebert-Halle beim 27:15 beide Punkte entführen konnten, doch gegen den TuS Volmetal (29:29) und den VfL Gummersbach 2 sprangen in Summe drei Zähler heraus.

Zahlen, Daten und Fakten zum bisherigen Saisonverlauf der Ahlener SG.

Der triste Monat November verhagelte dann aber die Stimmung im Lager der ASG. Sechs Niederlagen in Folge musste der heimische Drittligist einstecken bis zum Ende der Hinrunde. Die Folge: Die Ahlener rutschten in der Tabelle ab bis auf Rang zehn. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen betrug aber immer noch sechs Zähler. Ein grandioser 31:24-Triumph zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen den Longericher SC sollte die Stimmung heben, schließlich bezwang die ASG das Team aus Köln mit sieben Toren Differenz.

Abwehr- und Angriffsverhalten gedreht

Das Hoch hielt jedoch nur sieben Tage an, denn bei ihrer 22:33-Pleite bei Schlusslicht SG Langenfeld kassierte die ASG ihre zweithöchste Saisonniederlage und verabschiedete sich trotz langer Ausfälle von Kim Voss-Fels und Björn Wiegers mit einer guten Platzierung in die Winterpause. Aus der kehrte die Bertow-Truppe am vergangenen Wochenende gestärkt zurück und fuhr beim 33:22 gegen Aufsteiger MTV Großenheidorn den höchsten Saisonsieg ein.

Das Einsatzprotokoll des ASG-Kaders.

Gegenüber der Vorsaison hat sich das Abwehr- und Angriffsverhalten der Ahlener gedreht. Zum Ende der letzten Serie stellte die ASG den neuntbesten Angriff hatte aber die drittschwächste Abwehr. Nach 18 Spielen der aktuellen Runde warfen die ASG-Angreifer im Schnitt 25,8 Tore pro Spiel, was ligaweit Rang zwölf bedeutet. Die Defensive ließ durchschnittlich 27,1 Gegentore zu, was dem Ligadurchschnitt (8.) entspricht.

M-Frage scheint vorzeitig entschieden

Überdurchschnittlich gut war der Besucherzuspruch. Im Publikumsranking der Hinrunde belegen die Ahlender den dritten Platz hinter Tabellenführer HSG Krefeld und der SG Menden. Dass Zuschauerzahlen und Tabellenplatz nicht immer abhängig voneinander sind, beweisen die Zahlen des Zweiten SG Schalksmühle-Halver und Dritten Leichlinger TV, die in der Zuschauertabelle nur den zehnten und achten Platz belegen.

In den ersten 18 Partien waren die Comeback-Qualitäten der ASG nur begrenzt verfügbar. Einzig im H eimspiel gegen den VfL Gummersbach 2 verwandelte sie ein Halbzeitrückstand (11:12) in einen Sieg (25:24). Umgekehrt ließen sich die Ahlener vier Halbzeitführungen abjagen. Dreimal endeten die Partien mit einer Niederlage, einmal reichte es noch zu einer Punkteteilung.

Wie im Vorjahr scheint auch in diesem Jahr die Frage der Meisterschaft vorzeitig entschieden zu sein. Die HSG Krefeld verlor nur ein Match und hat sechs Punkte Vorsprung auf Schalksmühle-Halver. Im Abstiegskampf wird es für Großenheidorn und Langenfeld bei fünf Punkten Rückstand sehr schwierig. Schafft Aljührden als Drittletzter auch nicht die Rettung, würde es wie im Vorjahr wieder zwei Nordvereine treffen, die zurück in die Oberliga müssten.