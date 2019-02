Seit dieser Saison gehört der ehemalige Zweitliga-Spieler Jannis Fauteck zum Kader der Ahlener SG . Jetzt hat der 30-Jährige seinen Drittligavertrag um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. „Mir gefällt es in Ahlen sehr gut und es macht Spaß – nette Mannschaft und dazu ein gutes Umfeld“, so der Bauingenieur, der im Sommer 2018 aus beruflichen Gründen bei den Ahlenern anheuerte und sehr schnell heimisch geworden ist. Fautecks Ziel: „Zusammen mit dem Team weiter in der Dritten Liga etablieren und den heimischen Zuschauern packende Spiele bieten.“