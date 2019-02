Die Ahlener SG bleibt auf Erfolgskurs. Sie gewann auch beim Tabellenfünften TuS Spenge mit 28:24 (11:9) und arbeitet weiter beharrlich am vorzeitigen Klassenerhalt.

Nebenbei entschied Torhüter Andreas Tesch sein Privatduell gegen seinen Bruder Oliver wie schon im Hinspiel zu seinen Gunsten. Dass die B-Note an Spenges Kreisläufer ging, scherte Tesch wenig. „Ich habe zwei von ihm kassiert und keinen gehalten. Aber das sei ihm gegönnt, wir haben schließlich die zwei Punkte und das ist entscheidend“, urteilte Tesch.

Niedrige Fehlerquote

Grundstein für den ebenso wichtigen wie verdienten Auswärtssieg war eine aus Sicht des ASG-Schlussmanns „mega starke Deckung in der zweiten Hälfte“ sowie eine extrem niedrige Fehlerquote. „Vorne haben wir nach der Pause so gut wie keine Fehler gemacht“, hielt Andreas Tesch fest.

Im ersten Durchgang waren die Kräfteverhältnisse aber noch weitgehend ausgeglichen. Zunächst legte die ASG vor (2:3/7.), dann übernahm Spenge wieder (5:3/10.). Über 6:7 (16.) und 9:9 (27.) lagen die Gäste zur Pause (9:11) hauchdünn in Front. So blieb es bis Mitte des zweiten Abschnitts – 16:16 (43.). Dann aber warfen die Ahlener das Fließband an und verabreichten den Ostwestfalen vier Treffer in Serie zum 16:20 (49.). Ein vorentscheidender Vorsprung, den die Mannschaft von Sascha Bertow nicht mehr aus der Hand geben sollte.

Kreisläuferspiel endet in Sackgasse

Das lag an der eingangs von Andreas Tesch bezeichneten „mega starken Deckung“. Das auf Oliver Tesch zugeschnittene Kreisläuferspiel der Hausherren endete zumeist in einer Sackgasse. Felix Harbaum und Kai Bekston gewährten dem TuS kaum einmal ein Schlupfloch, versiegelten förmlich den Innenblock. So verteidigten die Gäste ihre Führung über 19:23 (54.) und gewannen letztlich verdient. Dabei profitierten sie auch vom Schusspech der Gastgeber, die sich einige Fehlwürfe leisteten.

Einen gelungenen Einstand gab auch David Wiencek . Der erst am Mittwoch verpflichtete Rückraumspieler holte bereits den einen oder anderen Siebenmeter heraus und deutete an, wie wichtig er noch für das Team werden kann. Bereits am kommenden Freitag (20 Uhr) geht es für die ASG mit einem Auswärtsspiel bei der SG Menden Sauerland Wölfe weiter.