Sauber: Eintracht Dolberg feiert schmutzigen Sieg gegen VfL Gladbeck 2

Dieser schmutzige Sieg war eine saubere Sache. Eintracht Dolberg hat die Reserve des VfL Gladbeck mit 26:22 (13:13) in die Schranken gewiesen.

Trotz des vierten Siegs in Folge bewahrte sich Andreas Schwartz aber seinen Sinn für die Realität. „Das war vom Niveau her unterer Landesliga-Schnitt, vielleicht sogar Bezirksliga “, resümierte der Dolberger Trainer. Seine Jungs hätten sich dem Level des Gegners angepasst. „Gerade zum Ende hin war es zäh. Die einen konnten, die anderen wollten nicht mehr. Das war nicht schön anzusehen“, monierte Schwartz.

Taktische Umstellung bringt die Wende

Sein Team startete zudem ruckelig in die Partie, lag mit 0:3, 2:5 und 7:10 hinten. „Da hat Gladbeck von unseren Fehlern profitiert und konnte einfache Tore gegen uns erzielen“, berichtete Andreas Schwartz. Die Eintracht bekam den Halbrechten der Gäste nicht in den Griff. „Außerdem sind wir vorne zu viel quer gelaufen und nicht in die Nahtstellen gezogen“, bemängelte der SVE-Coach. Dennoch gelang seinem Team in der 24. Minute der 10:11-Anschlusstreffer. Zur Halbzeit hieß es 13:13.

Kurz nach Wiederanpfiff folgte die entscheidende Wende, als die Gastgeber von einer 6:0- auf eine 5:1-Deckung umstellten. Damit kamen die Gladbecker nicht zurecht. „Ab dem Zeitpunkt wusste jeder, dass wir das Spiel gewinnen werden“, sagte Schwartz. Beim 17:16 (42.) übernahm die Eintracht erstmals wieder die Führung und baute sie per Sechs-Tore-Lauf trotz zwischenzeitlicher Unterzahl bis auf 22:16 (51.) aus.

Schmerzen in den Augen

Der Genickbruch für den VfL, der die Hausherren ziehen lassen musste (24:17/54.). So stand am Ende ein souveräner 26:22-Heimsieg. „Vor einem halben Jahr wäre ein solches Spiel womöglich noch in die Hose gegangen. Aber unsere taktische Flexibilität ist dafür verantwortlich, dass wir mittlerweile die Punkte holen“, urteilte Andreas Schwartz.

Der vierte Sieg am Stück sei „eine schöne Momentaufnahme, aber wir verlieren nicht aus den Augen, wo noch unsere Defizite sind“. Ein Manko sieht der Übungsleiter im gebundenen Positionsangriff. „Da haben wir manchmal Probleme, da hast du teilweise Schmerzen in den Augen“. Unterm Strich aber sei es dann doch „ein schöner Dreckssieg“ gewesen. An manchen Tagen muss das reichen.

SVE: Muer, Mächling – M. Weghake (3), Heißt (3), Arndt (1), Jan. Heickmann (1), Bußmann (4), Jak. Heickmann, P. Weghake, Johannwiemann (3), Krabus (2), Rödelbronn, Lodenkemper (3), Supenkamp (6/3)