„Es war schwieriger als gedacht. Bis zur 40. Minute haben wir gar nichts auf die Kette gekriegt und teilweise sogar mit sechs Toren in Rückstand gelegen“, musste Sebastian Kastner zu seiner eigenen Verwunderung eingestehen. Dann aber besann sich sein Team eines Besseren. „Wir haben einfach geduldig weitergespielt und sind dafür belohnt worden“, so Kastner. Resultat war ein 25:21-Erfolg beim VfL Brambauer 2, nachdem die Eintracht zur Halbzeit mit 9:11 im Hintertreffen gelegen hatte.

Der entscheidende Impuls ging indes von Ann-Kathrin Kaplan. Die Mittelfrau riss die Partie bei ihrem Rückkehr nach monatelanger Verletzungspause an sich. „Sie hat Tempo reingebracht und ihre Mitspielerinnen gut in Szene gesetzt“, lobte Kastner. Obendrein fungierte sie in der nun praktizierten 5:1-Deckung als Prellbock. „Das war ein rundum gelungenes Comeback“, unterstrich Trainer Kastner.