Der für Sonntagnachmittag angedachte abschließende Test beim TuS 05 Sinsen fiel witterungsbedingt aus. „Das ist nicht zu ändern. Wir jammern deshalb nicht groß herum“, blieb Christian Britscho gelassen. Der RWA-Trainer ließ seine Spieler stattdessen eine knappe Stunde Intervallläufe absolvieren, ehe er ihnen einen freien Sonntag gönnte.

Tags zuvor hatte er mit seinem Team bereits in der Soccerhalle eine Trainingseinheit durchgeführt. „Da sind die Jungs teilweise wie kleine Kinder. Aber nach den letzten Tagen waren alle heiß darauf, wieder mal die Kugel laufen zu lassen“, sagte Britscho. Am heutigen Montag folgt eine regenerative Einheit, ehe ab Mittwoch der Fokus auf den Rückrundenbeginn am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den FC Brünninghausen gelegt wird.