Zwei Gesichter im Derby: HLZ Ahlen besiegt ASV Hamm-Westfalen

Die Partien der HLZ-Jugend im Überblick:

HLZ mA - ASV Hamm 34:30

Zwei völlig verschiedene Gesichter zeigte die männliche A-Jugend des HLZ im Verbandsliga-Derby gegen Hamm. „An der ersten Hälfte hatte ich so gut wie nichts auszusetzen. Das war Stoff für ein Lehrvideo und das habe ich den Jungs in der Kabine auch gesagt. Aber vielleicht lobe ich meine Mannschaft nicht noch einmal in der Pause. Denn was sie dann im zweiten Durchgang gezeigt hat, war eher Magerkost“, sagte Trainer Thomas Filthaut . Über 10:4 (14.) setzt sich das HLZ bis zur Pause auf 20:10 ab. Die Gastgeber knüpften nun nicht mehr an ihre Leistung aus den ersten 30 Minuten an, so dass der ASV den zweiten Abschnitt zwar für sich entschied (20:14), den Ahlener Sieg aber nicht mehr gefährdete.

Nächstes Spiel: JSG Bockhorst/Dissen-Versmold - HLZ mA (Samstag, 17.30 Uhr)

TSV Hahlen - HLZ mB1 20:35

Die Gastgeber aus Ostwestfalen erwiesen sich zwar als unbequemer Gegner. Letztlich aber setzte sich die männliche B-Jugend des HLZ klar durch und behaupteten Platz zwei in der Oberliga. Über 7:2, 14:9 und 20:14 spiegelte sich die Überlegenheit der Ahlener auch in den Zwischenständen wider. Nächstes Spiel: HLZ mB1 - JSG NSM Nettelstedt (So. 15 Uhr)

R’linghausen - HLZ mB2 21:22

Die männliche B2 des HLZ sorgte mit ihrem 22:21 beim Tabellenzweiten PSV Recklinghausen für den zweiten Sieg in Folge in der Verbandsliga. „Wir haben aus unseren Fehlern der Hinrunde gelernt und spielen nun immer besser füreinander“, resümierte das Trainerteam, Bastian und Dirk Supenkamp. Ausschlaggebend für den knappen Erfolg war der Kampfgeist der Mannschaft, die arg dezimiert angetreten war und sich dennoch eindrucksvoll durchsetzte. Nächstes Spiel: HLZ mB2 - TV Gladbeck (So. 11 Uhr)

HLZ wB - Werther/Borgh. 27:25

Einen 27:25-Heimsieg in der Landesliga verbuchte die weibliche B-Jugend gegen die JSG Werther/Borgholzhausen. Gleich zu Beginn ging sie mit 5:1 in Führung und lag auch zur Halbzeit mit 13:10 vorn. Trotz zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Vorsprungs blieb die Partie bis zum Ende umkämpft. Nächstes Spiel: JSG NSM-Nettelstedt - HLZ wB (17. Februar, 15.15 Uhr)

TuS Ickern - HLZ wC 21:26

Die weibliche C-Jugend des HLZ feierte in der Landesliga im ersten Spiel des Jahres einen deutlichen Auswärtssieg beim TuS Ickern. Dabei benötigten die Ahlenerinnen etwa fünf Minuten, bis sie auf Touren kamen. Bis zum Kabinengang hielten die Gastgeberinnen jedoch gut mit und es stand 13:13. Auch nach Wiederanpfiff blieb es zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich das HLZ aber ab und schließlich auch verdientermaßen durch. Nächstes Spiel: HLZ wC - SG Menden Sauerland Wölfe (So. 17 Uhr)