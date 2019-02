Die LG Ahlen war am vergangenen Wochenende mit einem halben Dutzend Athleten bei den NRW-Hallenmeisterschaften der U18 und U20 in Leverkusen vertreten.

Dabei verzeichneten sie zwei neue persönliche Bestleistungen. Jolina Heimann steigerte sich über 60 Meter um 0,10 auf 8,22 Sekunden. Sie belegte Platz 21 in der Gesamtwertung. Auf derselben Distanz verbesserte auch Jannik Pollmeier seine persönliche Bestzeit, ebenfalls um 0,10 Sekunden, auf 7,64 Sekunden. Er landete auf Rang 38 in der Gesamtwertung.

Team demonstriert Zusammenhalt

„Zwei tolle Ergebnisse in einem echt guten Starterfeld. Die Leistungskurve steigt weiter an und macht Freude auf die Sommersaison“, bekannte Trainer Mark Wiese . Die 4x200-Meter-Staffel stand dagegen unter keinem guten Stern. Nach verletzungsbedingtem Nichtzustandekommen bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften vereitelte dieses Mal ein Sturz von Marie Averberg in der ersten Runde die erfolgreiche Ausführung der Staffel.

„Das Wichtigste ist, dass Marie nichts Schlimmes passiert ist. Es ist toll wie bei der gesamten Truppe trotz der Enttäuschung eines Nichtstarts erst einmal die Gesundheit der Teamkollegin im Vordergrund steht und sich alle rührend um sie gekümmert haben“, sagte Mark Wiese.

Als nächstes treten die Ahlener bei den Ostwestfälischen Hallenmeisterschaften in Paderborn an. „Die Athleten starten außerhalb der Wertung um den Leistungsstand abzuprüfen und eventuell noch die ein oder andere Norm zu erreichen“, kündigt LG-Trainer Wiese an.

Nike Möllers greift wieder an

Teilnehmen werden Alana Opitz (60m, 60m Hü, Weit), Lara Bussmann (60m, Weit, Hoch), Nike Möllers (60m, Weit), Laura Widera (Kugel), Jan Wiese (60m, Weit, Kugel), Maja Giering (60m, Hoch) und Julian Berg (60m, Weit, Hoch).

„Gespannt bin ich auf Nike Möllers, die nach zweijähriger Abstinenz wieder angreift. Bei ihrem ersten Auftritt vergangenen Dezember über die 60m hat sie sofort die Westfälische Norm gelaufen und dieses Mal tritt sie auch im Weitsprung an“, sagt Mark Wiese.

Lara Bussmann und Alana Opitz gehen nach längerer Krankheit auch wieder an den Start. Interessant wird auch, zu sehen, was die beiden Nachwuchsathleten Maja Giering und Julian Berg zeigen werden. Jan Wiese ist derweil Favorit im Weitsprung und wird sicherlich auch auf der 60-Meter-Stecke ein Wörtchen mitreden.