Die Personalplanungen bei den Drittliga-Handballern der Ahlener SG schreiten zügig voran. Diese Woche hat Rechtsaußen Thies Hülsbusch den Verantwortlichen der ASG seine Zusage gegeben. Der in Münster lebende Student bleibt damit ein weiteres Jahr an der Werse und geht in seine sechste Saison unter Trainer Sascha Bertow.