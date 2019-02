In der Crunchtime sind sie immer da: Ahlener SG bei starker SG Menden

Sportlich hätte der Start ins neue Jahr kaum besser laufen können. Zwei Siege haben die Drittliga-Handballer der Ahlener SG aus den ersten beiden Spielen mitgenommen – und zuletzt mit dem 28:24-Erfolg beim Tabellenfünften TuS Spenge sogar ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt. Klar, dass da Erinnerungen an die Serie von fünf gewonnenen Spielen zu Saisonbeginn wach werden. Die hatte die ASG damals bis auf Platz vier katapultiert. Den Kopf in den Wolken zu haben, ist aber nun mal nicht die Sache von Trainer Sascha Bertow .

Der wehrt sich – wie immer hanseatisch nüchtern – gegen den vorschnellen Blick nach oben. „Wir sind noch lange nicht durch und müssen zusehen, dass wir unsere Aufgaben machen“, sagt der Coach vor dem „mega schweren Spiel“ am Freitag (20 Uhr) bei den Mendener Sauerland-Wölfen.

Bertow warnt vor zu viel Euphorie

Auch den Verweis auf die Tabelle, die seine Truppe mit 19:19 Punkten im scheinbar geruhsamen Mittelfeld ausweist, lässt Bertow nur bedingt gelten. Dass 20 bis 22 Punkte ziemlich sicher zum Klassenerhalt reichen dürften? „Von solchen Spekulationen halte ich nichts“, hält er stoisch dagegen.

Der Tritt auf die Euphoriebremse, die Warnung vor der nächsten Hürde – sie sind das Vorrecht eines Trainers. Und was die Begegnung bei der SG Menden angeht, hat Bertow zugegebenermaßen sogar ziemlich gute Argumente auf seiner Seite. Schon das Hinspiel geriet gegen Ende noch zu einer echten Zitterpartie. Die ASG verteidigte damals eine hauchdünne 27:26-Führung über die Ziellinie – mit dem eigenen Publikum im Rücken. Diesen Vorteil haben nun die Sauerländer, und bekanntermaßen kann sich die SG auf die lautstarke Anhängerschaft verlassen.

Gastgeber gewinnen viele knappe Spiele

Dass die Mendener zudem eine echte „Kampfmannschaft“ sind, wie Bertow es umschreibt, dafür reicht ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Vier der letzten vier Partien hat der Tabellenachte gewonnen.

Drei davon mit nur einem Tor Differenz, das letzte gegen Lippes Zweite mit zwei Treffern Unterschied. In der Crunchtime – der entscheidenden Phase eines Spiels – ist die Mannschaft von Micky Reiners immer da. „Außerdem sind sie sehr schwer auszurechnen, weil bei ihnen immer ein anderer für sieben, acht Tore gut ist“, warnt Bertow. Sein Fazit lautet daher: „Das ist kein Spiel, dass man mal eben im Vorbeigehen gewinnt.“

Auch die ASG ist mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet

Natürlich gilt das auch umgekehrt. Schließlich brauchen sich die Ahlener mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto keineswegs kleiner zu machen, als sie sind. Und auch der ASG ist ja der Start ins Jahr 2019 geglückt. „Wir haben zu Hause gegen Großenheidorn sehr stark gespielt, und auch in Spenge waren wir sehr konzentriert, taktisch sehr stark und vorne immer für ein Tor gut“, sagt Bertow zufrieden. „Wir haben durchaus ein bisschen Selbstvertrauen getankt.“ Zudem bastelt der Drittligist weiter am Kader für die kommende Saison. Am Donnerstag vermeldete er mit der Vertragsverlängerung von Thies Hülsbusch bis 2020 den nächsten Baustein dafür.

Ebenfalls positiv: der erste starke Einsatz von Jens Hunkemöller als hauptamtlichem Linksaußen gegen Großenheidorn (acht Tore). Einziger Wermutstropfen: die erneute schwere Verletzung von Kim Voss-Fels aus demselben Spiel. Immerhin ist dessen OP „ganz gut verlaufen“, wie Sascha Bertow sagt. „Jetzt hoffen wir für ihn, dass alles gut verheilt und er fit nach Hagen wechseln kann.“

Neuzugang David Wiencek macht sich gut

Der für Voss-Fels kurzfristig nachverpflichtete David Wiencek hatte gegen Spenge bereits seine ersten Minuten auf dem Feld. „Das war schon sehr ordentlich“, meint Bertow. „Man merkt bei ihm einfach, dass er sehr, sehr ballsicher ist.“

Was jetzt noch fehlt, wird die Zeit bringen. „Vor dem ersten Einsatz versucht man nur, irgendwie die wichtigsten Spielzüge reinzuprügeln“, sagt Bertow. „Jetzt hatte er eine weitere Woche mit der Mannschaft. Mal schauen, was die bewirkt hat.“

Anwurf: Freitag, 20 Uhr