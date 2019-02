Kurz vor Weihnachten ging sie los, aber das konnte damals, so kurz vorm Fest, natürlich noch niemand ahnen. Doch seit jenem 18. Dezember, als die Eintracht aus Dolberg in einem Nachholspiel den TV Brechten mit 28:27 bezwang , hat die Siegesserie Bestand. Nun tritt sie gerade mal gut sieben Wochen später zum Rückspiel bei den Dortmundern an.

„Ich hoffe nicht, dass sich hier der Kreis schließt“, sagt Trainer Andreas Schwartz vor dem Auswärtsmatch am Samstag (19 Uhr). Beim 26:22-Heimsieg gegen den VfL Gladbeck 2 zuletzt tat sich seine Mannschaft unerwartet schwer.

Taktische Flexibilität das Plus

Nach Schlusspfiff war Erleichterung das vorherrschende Gefühl. „Die Jungs haben sich nicht gefreut, weil sie so super tolle Hechte sind. Sie wissen, dass noch viel zu tun ist. Unsere Ansprüche sind intern andere“, stellt der SVE-Trainer klar. Zwar hat sich sein Team mittlerweile taktische Variabilität angeeignet. Doch vor allem das Verhalten im gebundenen Positionsangriff missfällt Schwartz weiterhin. „Da sind wir teilweise nicht entschlossen und zu sehr auf die Abläufe programmiert“, moniert Andreas Schwartz.

Aber auch daran wird er noch mit seinen Jungs arbeiten. Vor dem erneuten Vergleich mit dem TV Brechten droht allerdings mit Pascal Weghake wegen einer Bänderverletzung ein wichtiger Eckpfeiler im Rückraum auszufallen.

Sehr offensive Deckung des TVB

Nicht nur das: Brechten agiere häufig mit einer 3:2:1-Deckung, sei also sehr offensiv ausgerichtet, weiß Schwartz. „Das ist eine spielerische Art, die uns für gewöhnlich nicht gerade besonders liegt. Und mit Pascal fehlt uns jemand, der solch eine Abwehr auch mal aushebeln kann“, sagt Schwartz.

Das Hinspiel hat die Eintracht Mitte Dezember trotzdem (knapp) für sich entschieden. „Das hat die Brechtener wahnsinnig gewurmt, denn sie haben die Partie im Prinzip selbstverschuldet verloren“, erinnert sich der Dolberger Übungsleiter. Wenn es wieder so käme, wäre er sicher einverstanden. Das wäre ein Kreis, der sich gerne schließen dürfte.