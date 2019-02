Mit Fortunas Hilfe: Ahlener SG 2 bezwingt HSG TuS/EK Spradow hauchdünn

Ein bisschen Glück muss auch mal sein. Fortuna jedenfalls war in den Schlusssekunden der Partie gegen die HSG/TuS EK Spradow klar auf Seiten der Verbandsliga-Handballerder Ahlener SG . Die hatten bei eigener 26:25-Führung und Ballbesitz alle Möglichkeiten gehabt, die Uhr runterzuspielen, und nahmen sogar noch eine Auszeit. Doch was passierte dann? Die ASG-Reserve vertändelte tatsächlich den Ball und bot noch einmal die Chance zum Ausgleich. Zum Glück machten es die Gäste nicht besser. Es blieb bei dem kurzen Herzklabaster-Moment.

„ Wir hatten schon so viel Pech diese Saison. Jetzt kommt bestimmt unsere glückliche Phase. . . Wir hatten schon so viel Pech diese Saison. Jetzt kommt bestimmt unsere glückliche Phase. . . “ Co-Trainer Jan Anton

„Wir hatten schon so viel Pech diese Saison. Jetzt kommt bestimmt unsere glückliche Phase. . .“, fasste Co-Trainer Jan Anton das Geschehen mit einem Augenzwinkern zusammen. Für die Mannschaft von ihm und Trainer Thorsten Szymanski bedeutete das 26:25 (15:14) den erst dritten Saisonerfolg und zwei Punkte, die im Abstiegskampf noch enorm wichtig werden können. Durch den Sieg über den Sechsten haben die Ahlener nämlich einen ordentlichen Sprung in der Tabelle gemacht und die Rote Laterne weitergereicht.

Handball-Verbandsliga: Ahlener SG 2 - HSG TuS/EK Spradow 1/38 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Handball-Verbandsliga: Ahlener SG 2 - HSG TuS/EK Spradow Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Jan Anton zweifelt schon am Sieg - dann kommt ASG zurück

„Man merkt einfach, dass bei uns jeder von der ersten Minute an 130 Prozent gegeben hat“, verteilte Anton ein dickes Lob. Gleichzeitig wollte er aber auch nicht verhehlen, dass ihm zwischenzeitlich ganz schön die Düse gegangen war. Nach ordentlichem Beginn waren die Hausherren nämlich mit 7:10 (18.) und 10:14 (24.) ins Hintertreffen geraten, weil sie Spradows Mittelmann Daniel Danowsky (8/5) einfach nicht in den Griff bekamen. „Da hab‘ ich befürchtet, wir fallen in ein Loch und das war’s dann“, gestand Anton. Zumal seine Mannschaft auch wieder zu überhastet abschloss und in der Abwehr nicht aggressiv genug war.

Doch es kam anders: Durch zwei geblockte Würfe und einen gehaltenen von Keeper Peter Frochte kämpfte sich die ASG-Zweite zurück in die Partie und übernahm mit dem Pausentee sogar die 15:14-Führung. Nico Horn hatte für den letzten Treffer gesorgt.

Gegen Ende wird es noch einmal richtig knapp

In der zweiten Hälfte sahen die Gastgeber lange wie der Sieger aus, führten mit 22:19 (43.) und 25:22 (56.). Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Marvin Michalczik (56.) machte es dann noch einmal richtig spannend. Doch mit Fortunas Hilfe reichte es.

ASG 2: Frochte, Hüsken – Michalczik (6/2), Hubbig, Gatzemeier, Horn /5/2), Bogdanowicz (3), Settele, Möllenhecker, Lauenstein, Osthaus, Rotert (4), Hinterding (8), Reckzügel.