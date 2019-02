Beim zweiten Teil der 45. Winterlaufserie in Hamm über 15 Kilometer mischten wieder einige Ahlener mit. Amanuel Desale war in 55:53 Minute schnellster heimischer Athlet. Er landete auf Platz 17 in der Gesamtwertung. Ebenfalls erfolgreich waren Leon Thiemann (1:02:19), Bernd Redemeyer (1:04:55), Jan-Niclas Schmalz (1:10:04), Jakob Gosda (1:10:11), Wolfgang Kothe (1:10:17), Jürgen Pollmeier (1:10:22), Andreas Meusel (1:11:40), Frank Huneke (1:13:18), Yves Becker (1:13:41), Thomas Schmidt (1:14:07), Christoph Rauf (1:15:21), Rudolf Heising (1:17:12), Andreas Wittenbrink (1:19:00), Ulla Diederichs (1:21:05), Olaf Wolfsdorf (1:25:43), Frank Schott (1:27:48), Norbert Peuckmann (1:29:43), Torsten Riepl (1:37:53). Der dritte und letzte Part der diesjährigen Winterlaufserie ist der am 24. Februar (10 Uhr) folgende Halbmarathon.