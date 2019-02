Gleich zwei Titel hat der BSK 27 Ahlen bei den Kreismeisterschaften in Lengerich errungen. Zunächst gewann Nathaniel Atak in der Klasse bis 69 Kilogramm das Halbfinale gegen Andre Wienand (TV Vreden) klar nach Punkten. Im Finale zwang er seinen Gegner, den Herforder Abraham Abrahamyan, zur Aufgabe in der zweiten Runde. In einem weiteren Finalkampf bezwang Ilayda Diler in der 57-Kilo-Klasse ihre Gegnerin Elisabeth Cherkasov (BSV Borgholzhausen). Von Anfang an dominierte die Ahlenerin den Kampf und wurde klare Punktsiegerin.