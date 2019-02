Nach erfolgreicher OP: Kevin Wiegers absolviert Reha in Ahlen

Kevin Wiegers ist wieder zu Hause. Aber um Missverständnissen vorzubeugen: Der ehemalige Linksaußen der Ahlener SG hat seiner neuen Wahlheimat Hamburg nach nur einem Monat nicht schon wieder den Rücken gekehrt.

Aber zu Wochenbeginn wurde er im Clemens-Hospital in Münster erfolgreich operiert und verbringt nun die ersten beiden Wochen seiner Reha in Ahlen. Ausgerechnet in seinem letzten Spiel für seine ASG – am 22. Dezember beim 23:35 bei der SG Langenfeld – verletzte sich der 30-Jährige so schwer wie niemals zuvor in seiner Karriere. „Das ist echt bitter gelaufen. Solche Schmerzen wie da habe ich vorher noch nie gehabt“, so Wiegers.

„Der Lack ist ab“

Heiligabend ging es früh am Morgen ins MRT. Danach stand die Diagnose fest: Kreuzband- und Innenbandriss sowie Meniskus-Teilanriss im linken Knie. „Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk“, bekennt Wiegers. Am vergangenen Montag dann wurde er im Clemens-Hospital von Professor Horst Rieger, dem ehemaligen Mannschaftsarzt aus Zweitligazeiten, operiert. „Dabei hat sich auch noch herausgestellt, dass ich einen Knorpelschaden habe. Tja, der Lack ist ab“, nahm es Kevin Wiegers gelassen.

Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. „Mit Handball wird das in diesem Jahr nichts mehr“, ahnt der Linksaußen. Eigentlich wollte er in Kürze beim Oberligisten VfL Fredenbeck einen Vertrag unterzeichnen. Aber daraus wird erst mal nichts. Auch die Aussicht auf einen Job als Sport- und Fitnesskaufmann liegt vorerst auf Eis. „Ich muss schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen, denn beruflich muss ich mich auch viel bewegen“, sagt Wiegers. Er hatte seiner damaligen Verlobten Maureen Ende Juli vergangenen Jahres einen Heiratsantrag gemacht. Weil Maureen ein Jobangebot aus Hamburg vorlag, war das Paar zum Jahreswechsel in den Norden gezogen.

Netflix-Serien irgendwann langweilig

In den kommenden zwei Wochen aber wird Wiegers wieder täglich in Ahlen sein, weil er dort Physiotherapie erhält. Er freut sich darauf, endlich wieder aktiv sein zu können. „Das ganze Rumliegen geht mir auf den Zwirn. Das ist nichts für mich. Selbst die ganzen Serien bei Netflix hast du irgendwann satt. Ich bin auch kein Freund von Krankenhäusern“, gesteht Wiegers.

Für eine willkommene Abwechslung in der Klinik sorgten jüngst die ehemaligen Teamkollegen. Zunächst schaute Mattes Rogowski vorbei. Tags drauf auch noch Thies Hülsbusch und Jannis Fauteck. Sportlich läuft es beim Drittligisten auch ohne Wiegers weiterhin sehr gut. Sorgen muss er sich um seine ASG jedenfalls nicht machen. Und jeder weitere Sieg dürfte dem Heilungsverlauf förderlich sein.

Daher drückt Kevin Wiegers auch am Freitagabend für das Heimspiel gegen das Team Handball Lippe 2 die Daumen.