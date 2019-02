„Das wird für uns vielleicht das wichtigste Spiel in diesem Jahr“, sagt Andreas Schwartz . Die Aussage von Eintracht Dolbergs Trainer überrascht insofern, dass es am Samstag (19.15 Uhr) in der Mehrzweckhalle „nur“ gegen den Tabellenletzten HTV Recklinghausen geht. Aber es gibt noch mächtig was zu begradigen.

„Wir haben ganz böse Erinnerungen an das Hinspiel . Da sind wir in der zweiten Hälfte komplett eingebrochen. Das war ein Spiel, in dem gar nichts mehr lief. So etwas habe ich in der Form noch nie erlebt“, erinnert sich Schwartz. Nach dem 11:13 zur Pause ließen sich seine Jungs im zweiten Abschnitt vorführen, verloren mit 21:37. „Wir haben also einiges wiedergutzumachen“, sagt Schwartz. Direkt nach ihrer 26:31-Niederlage beim TV Brechten bildeten die Dolberger noch auf der Platte einen Kreis und schworen sich auf die Partie gegen Recklinghausen ein. Fehlen wird Marcel Weghake, der im Urlaub weilt.