Der bange Blick geht wohl wie immer gen Himmel. Kündigt sich da etwa irgendwo eine Schlechtwetterfront am Horizont an? Nein? Gut so. Denn dann kann wieder gekickt werden. Christian Britscho hofft jedenfalls ganz inständig darauf, dass die Reise ins Ruhrgebiet heute stattfindet.

„Wichtig ist, dass es endlich wieder los geht und dass die Jungs richtig Lust drauf haben“, sagt der Trainer von Rot-Weiß Ahlen vor der Auswärtspartie bei der TSG Sprockhövel (Anstoß: 19.30 Uhr). „Es hat jetzt echt gereicht mit Vorbereitung“, findet Britscho.

Das klingt nach viel Zuversicht und Vorfreude. Und genau das soll es sicher auch. Denn nach mehr als zwei Monaten (Pflicht-)Spielpause sind die Oberliga-Fußballer von Rot-Weiß Ahlen heiß darauf, ihre gute Phase vom Ende der Hinrunde fortzuführen. Der Coach will derweil wissen, wo sein Team steht und wo noch Arbeit auf ihn wartet.

Was also ist von RWA in der zweiten Saisonhälfte zu erwarten? Britscho sieht seine Mannschaft grundsätzlich gerüstet. Denn obwohl einige Testpartien wetterbedingt ausgefallen sind, „haben wir in der Vorbereitung insgesamt genug Spiele gehabt“, findet er. „Das war im grünen Bereich. Jetzt wollen wir wissen, wo es unter Druck noch hapert. Das geht nicht in Freundschaftsspielen. Irgendwann ist genug getestet.“

Kein klarer Favorit auszumachen

Was die ganzen Trockenübungen gebracht haben, wird sich dann heute Abend zeigen. Gegen Sprockhövel einen Favoriten auszumachen, fällt Britscho nicht leicht. „Das ist am Ende der Winterpause immer schwer. Der Gegner weiß genauso wenig, wo er steht, wie wir“, sagt er. Und auch die Tabelle bietet keinen wirklichen Anhaltspunkt. Die TSG als Tabellensiebter und RWA als Sechster scheinen auf absoluter Augenhöhe. „Wir wissen, dass sie zu Hause immer stark sind. Auswärts haben sie nur ein Spiel gewonnen. Bei uns. . .“

Die taktische Marschroute für das Rückspiel wird eine Mischung aus abwartend-kontrollierter Defensive und Offensivfußball sein. „Erst mal muss man schauen, wie weit der Gegner ist und was der macht. Wenn man früh mit einem Tor mögliche Schwächen aufdecken kann, ist das aber immer gut“, sagt Britscho.

Onucka und Yilmaz fallen wohl aus

Für so einen Blitztreffer wären auf Ahlener Seite normalerweise Marko Onucka oder Cihan Yilmaz zuständig. Beide fallen aber wohl aus. Bei Onucka ist noch nicht ganz klar, ob normale Muskelprobleme bremsen oder gar eine Schambeinentzündung. Letzteres wäre die etwas langwierigere Geschichte. Britscho hofft aber, dass Onucka ab nächster Woche wieder mittrainiert. Bei Yilmaz verursacht eine Sehne am Fuß Beschwerden. Mit Glück ist es nur eine Reizung und auch bei ihm geht es in den nächsten Tagen wieder.

Für die heutige Partie muss Britscho jedoch auf beide verzichten. Als Ersatzmann soll Martin Fuhsy einspringen, dem am vergangenen Wochenende beim 2:1 im Test gegen Hiltrup beide Tore gelangen. „Es war sicher gut für ihn zu merken, dass es noch geht“, glaubt Britscho. Läuft es nach Plan, haben am Freitagabend alle Rot-Weißen diese Erfahrung gemacht.

