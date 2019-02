Und das sogar, obwohl die ASG-Dritte mit nur acht Spielern losgefahren war. Außerdem hatte Osthues die zweite Hälfte hörbar gute Laune beschert. In der waren die Ahlener mit 14:15 aus ihrer Sicht nämlich auf Augenhöhe mit der Soester Übermannschaft.

„Da haben wir viel besser in der Abwehr gestanden und hatten immer Kontakt zu den Werfern, sodass die sich nicht die Ecke aussuchen konnten“, lobte Osthues. Die Entscheidung war schon in Hälfte eins gefallen, als die ASG den Tempogegenstößen der Hausherren nicht genug entgegenzusetzen hatte. „Da hatten wir eigentlich noch Glück, dass es bei ihnen selbst nicht so lief. Trotz der 19 Tore kam da gar nicht so viel“, fand der Ahlener Coach.

ASG 3: Thiel – Wilmes, Westhues (4), Ju. Britt (2/1), Bergmann (5), Salewsky (1), Sczech (3), Beil.