Insgesamt stehen drei Prüfungen auf dem Plan, wobei die Stil-Geländeritte der Klassen E und A jeweils nach Jahrgängen beziehungsweise nach Ranglistenpunkten aufgeteilt sind. Ganz am Anfang aber stehen die (meist) noch ganz jungen Reiter, die sich im Geländereiter-Wettbewerb messen.

Der ist gleichzeitig auch der Auftakt zum Junior-Pott‘s-Pokal, für den in diesem Jahr fünf Stationen angedacht sind. Punkte zu verteilen gibt es neben Telgte-Lauheide auch in Warendorf (6./7. April), Ostenfelde-Beelen (13./14. April), erneut in Lauheide (19. Mai) und in Ostbevern (23. bis 25. August). Das erste Paar dieser Prüfung wird am Wochenende um 13 Uhr in den Parcours geschickt. Ab 14.30 Uhr folgen die Stil-Geländeritte der Klasse E. Insgesamt 101 Paare haben hier genannt. Der Sieger darf sich über 100 Euro freuen.

89 Paare stehen dagegen für Sonntag auf der vorläufigen Liste der Prüfung in der Klasse A, die in zwei Abteilungen durchgeführt wird. Los geht es ab 13 Uhr mit der ersten Abteilung. Die zweite folgt direkt im Anschluss. Dem Gewinner winken 150 Euro Preisgeld.

Der Pott‘s Pokal für die erfahreneren Jahrgänge wird im Jahr 2019 über insgesamt sieben Stationen ausgetragen. Nach dem Turnier in der Lauheide geht es im Nachbarort Westbevern (30./31. März) weiter. Es folgen die Turniere in Warendorf (6./7. April), Ostenfelde-Beelen (13./14. April), nochmals in der Lauheide (19. Mai), in Ostbevern auf dem Hof Thygs (7. bis 9. Juni) sowie beim RV Milte-Sassenberg (21. bis 23. Juni).