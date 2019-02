Eintracht Dolberg fehlen nur Nuancen gegen den ATV Dorstfeld

Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Trainer nach einer Niederlage stolz auf seine Mannschaft ist. Beim 26:29 seiner Eintracht aus Dolberg gegen den ATV Dorstfeld aber war Andreas Schwartz richtig angetan von der Leistung.

Zugleich ärgerte sich Schwartz: „Der Tabellenführer hat gewankt, aber er ist aufgrund unserer eigenen Unzulänglichkeiten leider nicht umgefallen.“ Die Eintracht hatte den Spitzenreiter bereits in der Mangel, ließ ihn dann aber doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Halbzeitansprache zeigt Wirkung

In den ersten 30 Minuten schien die Begegnung allerdings zunächst einen ganz anderen Verlauf zu nehmen. Bis zum 4:4 (10.) auf Augenhöhe, gerieten die Hausherren zusehends weiter in Rückstand. Über 5:8, 8:11 und 10:13 gab der ATV den Ton an. Die Gäste aus Dortmund lagen auch zur Halbzeit mit 17:12 klar vorn. „Wir haben bis dahin nur stinknormalen Handball gespielt. Uns haben Herz und Leidenschaft gefehlt. In der Kabine habe ich den Jungs den Marsch geblasen und versucht, sie aufzuwecken. Wir waren viel zu brav“, berichtete Andreas Schwartz.

Handball-Herren-Landesliga: Eintracht Dolberg – ATV Dorstfeld 26:29 1/29 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Handball-Herren-Landesliga: Eintracht Dolberg – ATV Dorstfeld 26:29 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Der SVE-Coach hatte offenbar Gehör gefunden. Fortan trat seine Sieben ganz anders auf und verstärkt in Erscheinung. Zudem fanden nun regelmäßige Angriff-Abwehr-Wechsel statt, stellten die Dolberger auf eine 6:0-Deckung um, in der Nils Rödelbronn kompromisslos zupackte, und obendrein hütete Lucas Mächling anstelle von Robin Muer mit mehr Fortune das Tor.

Vorzeitige Vertragsverlängerung

Die wiedererwachte Eintracht kam nun mächtig auf Touren knabberte den Rückstand Stück für Stück ab und hatte beim 19:20 (44.) und 23:24 (48.) jeweils den Anschlusstreffer erzielt. „Aber durch leichtsinnige Fehler und unnötige Ballverluste haben wir es dann vermasselt. Das hat das Spiel entschieden. Uns haben nur Nuancen gefehlt“, bedauerte Schwartz.

Gleichwohl sei die Entwicklung „mehr als großartig“. Das sieht wohl auch der Verein so. Daher soll in den kommenden Tagen die Vertragsverlängerung mit Trainer Schwartz bis Sommer 2020 bekanntgegeben werden. Mündlich haben sich beide Seiten bereits auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

SVE: Muer, Mächling – M. Weghake, Arndt, Jan. Heickmann (2), Bußmann (1), Jak. Heickmann, P. Weghake (5), Johannwiemann (7), Krabus, Rödelbronn (2), Lodenkemper (6), Supenkamp (3/3)