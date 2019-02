Die Ahlener SG hat ein mögliches Erstzugriffsrecht auf den Aufstieg aus den Händen gegeben. Sie verlor das Spitzenspiel gegen den HC TuRa Bergkamen 2 nach enttäuschender Leistung mit 22:27 (11:13). „Wir haben es nicht geschafft, das, was wir uns im Vorfeld im Training erarbeitet haben, im Spiel auf die Platte zu bringen“, konstatierte Dogan Aydogdu bedröppelt.

Der ASG-Trainer sah sein Team von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Zeitweise setzten sich die Gäste bis auf vier Treffer ab, ehe die Ahlenerinnen den Abstand wieder bis auf zwei Tore verkürzten. Vor allem TuRas Mittelfrau Lena Holsträter bereitete der ASG Probleme. Entweder netzte sie selbst ein oder sie setzte die Halbrechte Magdalena Pronobis gekonnt in Szene, so dass diese erfolgreich zum Schuss kam. Zur Pause war beim 11:13 noch alles drin.

Doch nach dem Wechsel deckten die Gastgeberinnen längst nicht mehr so aggressiv wie zuvor. „Außerdem konnten wir die 5:1-Abwehr des Gegners nicht knacken, waren zu nervös und haben den Faden verloren. Auch da hat die nötige Aggressivität gefehlt“, monierte Dogan Aydogdu. Auch Einwechselungen seien verpufft. „Wenn du das Ziel hast, aufzusteigen, musst du einfach mehr zeigen. Jetzt haben wir es nicht mehr in eigener Hand und müssen auf einen Ausrutscher hoffen“, befand der ASG-Coach zerknirscht.

Ahlener SG: Buschkötter, Bolte – Bruland, Pumpe, Klement, Dodt, Drewese (5), Baer (1), Schlautmann, Ruschhaupt (6/4), Colbatzky (7), C. Fitzek (1), Lauenstein, S. Fitzek (2)