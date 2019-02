„Wie aus der Anstalt“: RW Ahlen fängt sich 2:6-Klatsche gegen Erndtebrück

Die Hausherren hatten sich fast im Alleingang durch einen einzigen TuS-Spieler auskontern lassen. Der hieß Xhuljo Tabaka und steuerte in Hälfte zwei – die Ahlener hatten ein 0:1 gerade erst in ein 2:1 gedreht – noch die Treffer zum 2:2 (56.), 2:4 (68.), 2:5 (72.) und 2:6 (79.) bei.

Jedes dieser Tore aus der zweiten Hälfte wirkte wie ein Abziehbild des anderen: Langer Ball auf Tabaka oder ein Fehlpass der Rot-Weißen, den sich der flinke Stürmer schnappte, dann das Laufduell gegen wahlweise einen oder zwei Ahlener Verteidiger und jedes Mal war der TuS-Spieler mit Ball schneller als alle anderen ohne und nutzte seine Chancen gnadenlos aus.

„Das war natürlich brutale Effizienz. Man hat einfach seinen riesen Geschwindigkeitsvorteil gesehen und wir haben das clever gemacht mit den Bällen auf ihn“, sagte Gäste-Coach Iwan Markow fast schon entschuldigend. Denn auch ihm war klar: Vier Tore besser war seine Mannschaft eigentlich nicht gewesen.

Fußball-Oberliga-Westfalen: RW Ahlen – TuS Erndtebrück

Oder etwa doch? Wenn diese Qualität auf der einen Seite auf ein so fahrlässiges, geradezu naives Abwehrverhalten auf der anderen trifft, dann ist der Unterschied eben doch erklärbar. Entsetzen, Fassungslosigkeit waren jedenfalls die vorherrschenden Gefühlszustände bei den Hausherren nach alptraumhaften 45 Minuten. Mehr als „ich bin sprachlos“ wollte Ahlens Fußball-Abteilungsleiter Angelo Daut nicht von sich geben, aus Angst, er könne sich in Rage reden.

Trainer Christian Britscho fasste das Geschehen in wie immer ruhigem und sachlichen Ton zusammen, sparte aber auch nicht mit Kritik. „Wenn mir einer sagt, du führst in der 51. Minute mit 2:1 und verlierst dann noch mit 2:6, dann frage ich: Aus welcher Anstalt kommst du denn?“, so der RWA-Coach. „Aber leider haben wir heute selbst wie aus der Anstalt gespielt.“ Und weiter: „Wie wir die Konterabsicherung betrieben haben, das müssen wir uns selbst ankreiden.“

Maue erste Hälfte von beiden Teams

Nach acht Toren hatte es dabei lange überhaupt nicht ausgesehen. Obwohl in der ersten Hälfte mit dem 1:1 ja immerhin schon zwei Treffer gefallen waren, kamen die aus dem viel zitierten Nichts.

Bis zu Pause war das fußballerische Magerkost, was RWA und der TuS Erndtebrück boten. Chancen waren absolute Mangelware, die beiden Treffer fast schon die einzigen nennenswerten Szenen. Hinzu kam auf Ahlener Seite eine bemerkenswerte Fahrigkeit mit unzähligen Fehlpässen.

Die 1:0-Führung für den TuS fiel bereits in der 11. Minute mit der ersten Torannäherung des Spiels. Die Rot-Weißen waren etwas zu weit vorgerückt. Auf der linken Seite enteilte Erndtebrücks Abbas Attia, der in der Mitte am kurzen Pfosten Lukas Rösch fand. Der wiederum leitete gedankenschnell zu seinem Mitspieler Philipp Röhmer am langen Pfosten weiter, der nur noch einschieben musste.

Wie gesagt: Es war die erste Aktion der gesamten Partie, die auch danach erstmal nicht besser wurde. Die Erndtebrücker hatten noch zwei, drei Halbchancen, die Rot-Weißen mehr damit zu tun, den Ball nicht zu verlieren. Giuliano Nieddus Kopfball übers Tor nach einem Freistoß war noch die beste Möglichkeit (21.) bis dahin.

Zwei Fuhsy-Treffer: RWA dreht Partie kurz nach der Pause

Der Ausgleich fiel dann ebenso überraschend wie das 1:0. Timon Schmitz hatte im Strafraum einfach mal drauf gehalten, TuS-Keeper Paul Schünemann konnte nur noch reagieren und musste abprallen lassen. Die Gelegenheit ergriff Martin Fuhsy und jubelte (39.). Das 1:1 war insgesamt ziemlich leistungsgerecht. Ein 0:0 hätte aber noch besser gepasst.

Wenig später, es lief bereits die 51. Minute und damit die zweite Hälfte, sah Fuhsy schon wie der Matchwinner aus: Steilpass von Schmitz auf den zur Grundlinie eilenden Mehmet Kara. Der quer zu Fuhsy und der Ersatzmann bedankte sich aus kurzer Distanz mit dem Treffer zum 2:1.

Die Ahlener hätten anschließend vielleicht sogar noch erhöhen können. Doch so schnell wie ihr Vorteil gekommen war, war er auch schon wieder futsch – und dieses Mal endgültig. Erndtebrücks Tabaka ließ es alleine noch vier Mal klingeln. Dazwischen bekamen die Gäste noch einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen, den Peter Rios an Lukas Rösch verschuldet haben soll. Rösch verwandelte gleich selbst zum 2:3 (60.).

Einen ebenfalls nicht ganz eindeutigen Elfmeter bekamen auch die Ahlener noch zugesprochen. Irgendwie passte es aber zum Nachmittag, dass der eingewechselte Cihan Yilmaz diesen vergab (80.). Die erhoffte Euphorie bei dem Oberligisten dürfte nach dieser Partie ziemlicher Ernüchterung gewichen sein. Auf Christian Britscho wartet viel psychologische Aufbauarbeit in den kommenden Tagen.

Statistik

RWA: Schipmann - Güney, Lindner, Nieddu, Rios (62. Stroemer) - Kara, Witt Budak, Mützel (68.) - Schmitz, Fuhsy.

TuS: Schünemann – Tomita, Hunold, Terzic (8. Hilchenbach), Yamazaki - Böhmer, Reichert (69. Biskup), Mißbach - Tabaku, Rösch (69. Ruzgis), Attia

Tore: 0:1 (11.) Böhmer, 1:1 (39.) Fuhsy, 2:1 (51.) Fuhsy, 2:2 (56.) Tabaku, 2:3 (60., FE) Rösch, 2:4 (68.) Tabaku, 2:5 (72.) Tabaku, 2:6 (79.) Tabaku

Gelbe Karte: Hilchenbach, Varli, Mißbach

Zuschauer: 411

Bester Mann: Tabaku

Schiedsrichter: Timo Gansloweit